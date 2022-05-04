Австралия внесла в черный список депутатов РФ и Донбасса

Правительство Австралии ввело санкции против ещё 110 человек из-за российской спецоперации на Украине. В чёрный список попали 75 депутатов Государственной думы, а также 34 парламентария ДНР и ЛНР. Всем им запретили въезд в страну, а также заморозили их австралийские активы, если таковые были. Об этом сообщило министерство иностранных дел Австралии.
В сообщении говорится, что российские депутаты, против которых ввели ограничения, голосовали за признание ДНР и ЛНР.
«Ещё один член Думы, Олег Матвейчев, попал в список за распространение дезинформации и пропаганды», — сказано в сообщении.
Среди других участников списка — вице-спикер Госдумы Александр Жуков, парламентарии Ирина Яровая, Владислав Третьяк, Анна Кузнецова, Дмитрий Певцов.
Теперь под санкциями Австралии в связи с событиями на Украине находятся 812 физических и 47 юридических лиц.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций против России. Они включают в себя отказ от российской нефти.