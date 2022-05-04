Австралия внесла в черный список депутатов РФ и Донбасса

Правительство Австралии ввело санкции против ещё 110 человек из-за российской спецоперации на Украине. В чёрный список попали 75 депутатов Государственной думы, а также 34 парламентария ДНР и ЛНР. Всем им запретили въезд в страну, а также заморозили их австралийские активы, если таковые были. Об этом сообщило министерство иностранных дел Австралии.