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23 минуты назад

Австралия внесла в чёрный список депутатов России и Донбасса

Секрет Фирмы

Правительство Австралии ввело санкции против ещё 110 человек из-за российской спецоперации на Украине. В чёрный список попали 75 депутатов Государственной думы, а также 34 парламентария ДНР и ЛНР. Всем им запретили въезд в страну, а также заморозили их австралийские активы, если таковые были. Об этом сообщило министерство иностранных дел Австралии.

Австралия внесла в черный список депутатов РФ и Донбасса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении говорится, что российские депутаты, против которых ввели ограничения, голосовали за признание ДНР и ЛНР.

«Ещё один член Думы, Олег Матвейчев, попал в список за распространение дезинформации и пропаганды», — сказано в сообщении.

Среди других участников списка — вице-спикер Госдумы Александр Жуков, парламентарии Ирина Яровая, Владислав Третьяк, Анна Кузнецова, Дмитрий Певцов.

Теперь под санкциями Австралии в связи с событиями на Украине находятся 812 физических и 47 юридических лиц.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель раскрыл детали шестого пакета санкций против России. Они включают в себя отказ от российской нефти.

В мире,Жозеп Боррель,Олег Матвейчев,Дмитрий Певцов,Анна Кузнецова,Владислав Третьяк,Александр Жуков,Ирина Яровая,Госдума,ЕС,
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