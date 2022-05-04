Экс-депутат Рады: Южным регионам не место в составе Украины

Южным регионам не место в составе Украины, заявил экс-депутат Рады Алексей Журавко. Его слова приводит РИА «Новости».

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По мнению бывшего парламентария, киевский режим уже никогда не вернет под свой контроль Херсонскую область.

«По ее пути пойдут Николаев и Одесса. Это русские города, и они всегда исторически принадлежали и тяготели к России», — сказал Журавко.

Он также считает, что будущее южных регионов — в экономической и политической интеграции с РФ.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение региона обратно под контроль Украины исключено. Он добавил, что будущее Херсонской области — «перспективное и без каких-либо страхов».

Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, а также началось восстановление торговых связей с Крымом.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.