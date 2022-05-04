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59 минут назад

Свадьба в больнице из-за умирающего дедушки попала на видео

Александр Кузьмин

Пара устроила свадьбу в больнице, чтобы умирающий дедушка невесты мог присутствовать на торжестве. Видео опубликовал telegram-канал «Лента добра».

Американка по имени Хейли планировала, что дедушка Хосе проводил к ее к алтарю. Но болеющий раком дедушка не смог даже присутствовать на торжестве, химиотерапия перестала действовать. Тогда молодая пара решила провести церемонию бракосочетания прямо в палате умирающего дедушки.

Церемония прошла на отлично - больница помогла молодожёнам с организацией, а пациент смог быть свидетелем на свадьбе своей внучки.

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