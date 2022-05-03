Зеленский усомнился в успехе переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сомневается в успехе мирных переговоров с Россией. Об этом он заявил во вторник, выступая в видеоформате на встрече исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.
"Наши переговорные группы взаимодействуют на уровне их участников. Они обсуждают подготовку встречи лидеров. Я не очень верю в такие переговоры", - сказал он, согласно предоставленному изданием переводу на английский язык.
По мнению Зеленского, прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны президента России Владимира Путина.
"Продолжать разговаривать важно, но до тех пор, пока президент РФ не подпишет или не выступит с каким-либо официальным обращением, я не вижу какой-либо перспективы для этих переговоров", - сказал украинский лидер.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Москва готова продолжать диалог с Киевом.
"Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе, российская сторона по-прежнему открыта к диалогу", - говорится в сообщении Кремля.