В Молдавии заявили о непричастности Киева к взрывам в Приднестровье

Молдавия считает, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье. Об этом заявил вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян, передает «Интерфакс»

Фото: МВД ПМР МВД ПМР

По его словам, нет никаких оснований, что Киев был вовлечен в данную ситуацию. Серебрян отметил, что Украина не заинтересована в дестабилизации ситуации в Приднестровье. Россия также не брала на себя ответственность, поэтому можно предположить, что речь идет о внутренних конфликтах, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье предотвратили новый теракт, который пытались организовать при помощи начиненного взрывчаткой дрона на территории радиотелецентра. Уточняется, что дрон был нейтрализован.