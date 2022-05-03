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53 минуты назад

Байден снова оговорился

Lenta.ruиещё 1

Президент США Джо Байден снова оговорился. Обращаясь к сотрудникам военного завода корпорации Lockheed Martin, где, в частности, производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, он заявил, что США снабжает ими Россию. Об этом пишет ТАСС.

Байден перепутал Украину и Россию
Фото: ReutersReuters

«Перед тем, как Россия напала, мы удостоверились в том, чтобы у России имелись "Джавелины" и другие вооружения для укрепления обороны, чтобы Украина была готова, что бы ни произошло», — сказал Байден.

Ранее Байден рассказал, что на Украине появилось новое имя. По его словам, двух детей назвали Джавелин и Джавелина — в честь противотанковых ракетных комплексов Javelin.

25 апреля стало известно, что Пентагон отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование.

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В мире,Джозеф Байден,Пентагон,
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