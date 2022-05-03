Президент Хорватии Зоран Миланович заявил на брифинге, что наложит вето на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее он резко высказывался по этому вопросу. В частности, на прошлой неделе хорватский президент назвал перспективу присоединения Стокгольма и Хельсинки к НАТО «опасным шарлатанством».

На брифинге Зоран Миланович категорически опроверг какую-либо связь с Москвой.

«Кто говорит, что я — русский агент? Я с Россией никак не связан. Когда шеф "Газпрома" приезжал в Загреб, от меня ничего не получил. Не боюсь ни русских, ни украинцев, с угрозами легко разберусь», - подчеркнул он.

Когда журналисты снова подняли тему о вступлении северных стран в альянс, он сказал, что на саммите НАТО наложит вето на приглашение.