Макрон обратился к Путину с призывом по ситуации в Мариуполе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию продолжать содействие в эвакуации с территории завода "Азовсталь". Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном во вторник по итогам телефонного разговора двух президентов.

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"Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода "Азовсталь", начатой в последние дни", - отмечается в сообщении администрации Макрона.

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Президент республики подчеркнул важность "координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом".

Президент Франции, как говорится в заявлении Елисейского дворца, "вновь подчеркнул тяжесть последствий" украинского конфликта. Он "призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН", отмечается в коммюнике.

Макрон также заявил Путину о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира. "Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении. "Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня" в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.

В нем указывается, что Макрон "также высказал готовность работать с международными компетентными организациями" в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо "с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности".

Разговор двух лидеров, продлившийся, по сведениям телеканала BFM, больше двух часов, стал их первой беседой с момента избрания Макрона 24 апреля на второй срок. До этого президенты Франции и России беседовали по телефону 29 марта. В минувшую субботу Макрон провел разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В начале февраля Макрон посещал Москву для переговоров с президентом РФ. На следующий день французский президент побывал в Киеве. После диалога в Москве Макрон и Путин на регулярной основе проводят телефонные разговоры. По данным газеты Le Parisien, с декабря 2021 года президенты провели в общей сложности около 20 телефонных бесед.