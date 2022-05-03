Дания попросила Индию повлиять на РФ по ситуации на Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник в Копенгагене на совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди призвала индийского коллегу "оказать влияние" на Россию "в вопросе окончания войны".

"Я надеюсь, что Индия окажет влияние на Россию в этой дискуссии", - цитирует премьера агентство Ritzaus Bureau.

В свою очередь ее индийский коллега призвал к прекращению огня. "Мы призываем к немедленному прекращению огня на Украине и к диалогу и дипломатии для решения проблемы", - сказал Моди.