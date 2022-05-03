«Так делать нельзя»: Олаф Шольц отказался ехать на Украину из-за запрета

"В дипломатии есть такое правило: если глава государства хочет посетить другую страну, он должен получить приглашение от руководства этой страны, президента страны. Это то же самое, как если бы вы посещали своего соседа или друга – вы должны получить приглашение. Можно, конечно, прийти и без приглашения, но это не очень вежливо. И затем – все визиты, которые сегодня есть, завершаются результатом, каждый визит должен принести результат. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы высокопоставленные политики, если они прибывают на Украину, "привозили" бы результат, например, эмбарго на нефть или аналогично – по тяжелому вооружению, по легкому вооружению, которое Германия уже предоставила, или что Германия, например, гарантирует прием Украины в ЕС… поддержку для восстановления страны", — сказал в эфире телеканала Welt заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.