На Украине нашли ставшую символом спецоперации РФ бабушку

В деревне под Харьковом нашли знаменитую «бабушку с флагом», ставшую символом российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Населенный пункт находится в 12 км от границы с Россией.

В ролике идет обсуждение того, стоит ли отвязывать собак перед эвакуацией. Украинские военные, за кадром, говорят, что следует, так они себе смогут найти какую-нибудь еду.

Издание обращает внимание на тот факт, что рядом с домом стоят противотанковые ежи. Журналисты полагают, что военнослужащие ВСУ «хотят принять бой именно там, где местные жители оказали им отпор. Такая провокация может закончиться трагедией, в которой в очередной раз обвинят РФ».