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22 минуты назад

На Украине нашли ставшую символом спецоперации РФ бабушку

Илья Родин

В деревне под Харьковом нашли знаменитую «бабушку с флагом», ставшую символом российской спецоперации на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Известия».

На Украине нашли ставшую символом спецоперации РФ бабушку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ее зовут Анна, она проживает в Двуреченском районе Харьковской области. Населенный пункт находится в 12 км от границы с Россией.

В ролике идет обсуждение того, стоит ли отвязывать собак перед эвакуацией. Украинские военные, за кадром, говорят, что следует, так они себе смогут найти какую-нибудь еду.

Издание обращает внимание на тот факт, что рядом с домом стоят противотанковые ежи. Журналисты полагают, что военнослужащие ВСУ «хотят принять бой именно там, где местные жители оказали им отпор. Такая провокация может закончиться трагедией, в которой в очередной раз обвинят РФ».

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РЕН ТВ напоминает, что бабушка Анна вышла встречать с советским флагом людей в форме, надеясь, что в деревню пришли военные ВС РФ. После того, как украинские военнослужащие отобрали флаг и растоптали его, она пристыдила их, заявив, что «под этим флагом воевали ее родители».

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