Папа Римский отказался от поездки на Украину ради встречи с Путиным

Папа Римский Франциск выразил готовность поехать в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования на Украине.
"Затем я попросил кардинала [Пьетро] Паролина спустя 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву", - сказал понтифик в опубликованном во вторник интервью газете Corriere della Sera.
"Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", - добавил он.
Франциск сказал, что "в Киев пока не поедет".
"Я послал кардиналов Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", - считает глава Римско-католической церкви.
Он добавил, что его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом должна была состояться "в Иерусалиме 14 июня". Как ранее рассказал понтифик, ватиканская дипломатия понимала, что "встреча в это время может привести к большой путанице". Вместе с тем свои отношения с предстоятелем РПЦ характеризовал как "очень хорошие".