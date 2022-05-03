Папа Римский отказался от поездки на Украину ради встречи с Путиным

"Затем я попросил кардинала [Пьетро] Паролина спустя 20 дней войны передать Путину сообщение о том, что я готов поехать в Москву", - сказал понтифик в опубликованном во вторник интервью газете Corriere della Sera.

"Мы еще не получили ответа и продолжаем настаивать, хотя я опасаюсь, что Путин не может и не будет проводить эту встречу в настоящее время", - добавил он.

"Я послал кардиналов Майкла Черни и кардинала Конрада Краевского, которые отправились туда в четвертый раз. Но я чувствую, что мне не нужно ехать. Сначала я должен поехать в Москву, сначала я должен встретиться с Путиным", - считает глава Римско-католической церкви .

Он добавил, что его встреча с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом должна была состояться "в Иерусалиме 14 июня". Как ранее рассказал понтифик, ватиканская дипломатия понимала, что "встреча в это время может привести к большой путанице". Вместе с тем свои отношения с предстоятелем РПЦ характеризовал как "очень хорошие".