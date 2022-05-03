Полиция Армении продолжает задержания оппозиционных активистов

Специальные силы полиции Армении начали задерживать оппозиционных активистов, которые во вторник утром перекрывали улицы и проспекты Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции протеста транслируют в режиме реального времени местные порталы.

Фото: тасс тасс

Полиция Армении заявила, что разблокировала все улицы Еревана и восстановила движение машин.

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Ранее стало известно, что оппозиция перекрыла ряд улиц и в центре Еревана, и на окраине столицы. Один из лидеров оппозиции Ишхан Сагателян утром призвал водителей ехать с минимальной скоростью, чтобы образовались скопления автомобилей.

Задержания

Полиция Армении задержала 70 активистов, которые перекрывали улицы Еревана. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе ведомства. "По состоянию на 10:00 (09:00 мск) в разные участки полиции были доставлены 70 участников акции протеста за невыполнение законных требований полиции", - указали в ведомстве.

Полиция также задержала сына второго президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна. Оппозиционная партия "Родина" в свою очередь сообщила о задержании на акциях в Ереване примерно 30 членов партии, включая членов ее правления.

"Полиция незаконно задержала около 30 членов партии "Родина", применив непропорциональную силу, грубо нарушив конституционное право людей на мирные собрания. Среди них Хачик Галстян (член правления партии), Сос Акопян (пресс-секретарь партии), Бабкен Арутюнян, Вардан Минасян, Азат Закарян (члены правления партии)", - отметил он.

В настоящий момент акции протеста в разных местах Еревана продолжаются, периодически фиксируются стычки с полицией. Стражи порядка скопили большие силы у правительственных зданий, в частности, у парламента страны, где во вторник начнется очередная сессия законодательного органа. Оппозиция также сообщает, что планирует заблокировать автомагистрали в областях Армении.