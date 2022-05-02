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40 минут назад

ФРГ ускорит отказ от российского газа, прогнозирует Шольц

ТАСС

Германия сможет отказаться от газа из России быстрее запланированного. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц, не приведя более точного прогноза.

Германия ускорит отказ от российского газа
Фото: ReutersReuters

"Мы думаем, что мы сможем это невероятно сильно ускорить", - отметил глава кабмина.

Шольц напомнил, что для этого требуется расширение имеющейся инфраструктуры, а также задействование плавучих терминалов по приему сжиженного газа.

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К концу года ФРГ планирует начать использовать первые мобильные терминалы по приему СПГ в Северном море, но при их помощи можно будет заменить лишь небольшую часть всех поставок, сообщала газета Handelsblatt. Первый стационарный СПГ-терминал намерены достроить к 2026 году.

Ранее власти Германии заявляли, что рассчитывают полностью заместить поставки газа из РФ к 2024 году.

Правительство Германии работает над тем, чтобы как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России, но прямо сейчас не может себе этого позволить. В противном случае экономике и промышленности будет грозить кризис. Согласно планам кабмина ФРГ, уголь и нефть из РФ страна сможет полностью заменить другими энергоносителями к концу года.

В мире,Олаф Шольц,Еврокомиссия,
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