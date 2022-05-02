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43 минуты назад

В Германии заявили, что санкции с РФ снимут после согласия Украины

Москва24иещё 7

Запад снимет санкции с России только при соответствующем согласии Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Шольц: санкции с РФ снимут при согласии Украины
Фото: Lisi Niesner/Pool via APLisi Niesner/Pool via AP

Он подчеркнул, что западные страны стремятся к немедленному прекращению боевых действий на Украине и выводу российских войск.

Шольц отметил, что Москва не должна победить, а Киев проиграть.

"Мы должны отвергнуть, чтобы кто-то в худшем стиле империализма XVIII–XIX веков сказал: мне не хватает моей территории, мне не нравятся границы, они были ранее другими, – и пытается изменить это, используя оружие", – заявил Шольц.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обсудит шестой пакет санкций ЕС против России 3 мая. Данный вопрос рассмотрят на заседании коллегии еврокомиссаров. После этого, отметила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, председатель представит дополнительную информацию.

В мире,Олаф Шольц,Еврокомиссия,ЕС,
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