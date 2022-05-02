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48 минут назад

Шольц назвал условие для отмены антироссийских санкций

ТАСС

Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CDF канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц назвал условие для отмены антироссийских санкций
Фото: © AP Photo/Guglielmo Mangiapane,Pool© AP Photo/Guglielmo Mangiapane,Pool

"Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции, - сказал глава правительства. - Он (президент РФ Владимир Путин - прим. ТАСС) должен договориться с Украиной".

По словам Шольца, это не должен быть "навязанный мир", при котором Россия будет диктовать свои условия.

ФРГ не признает воссоединение Крыма с Россией, сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Канцлер ФРГ заявил также, что Украина должна иметь возможность "защищать свой суверенитет и свою свободу". "Россия не должна победить, Украина не должна проиграть", - добавил он. По словам Шольца, он умышленно выбирает именно такую формулировку.

Он также отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину, в том числе в оборонительной сфере, но не будет действовать необдуманно. По его словам, западные страны, в том числе ФРГ, поддерживают Украину.

"Мы продолжим ее поддерживать, - сказал он. - Но нет смысла действовать безрассудно только потому, что кто-то громко этого требует".

"При каждом решении мы обдумываем, какие последствия это имеет", - добавил Шольц.

По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине.

"Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск", - сказал он.

В мире,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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