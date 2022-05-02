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12 минут назад

Моди заявил об отсутствии победителей в конфликте РФ и Украины

Елена Прошина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что страна призывает к прекращению огня на Украине и предлагает решить возникшую ситуацию мирным путем. Об этом пишет РИА «Новости».

Моди заявил об отсутствии победителей в конфликте РФ и Украины
Фото: ReutersReuters

«В самом начале кризиса в Украине мы сразу же призвали к прекращению огня и подчеркиваем тот факт, что диалог был единственным способом урегулирования конфликта. Мы считаем, что ни одна сторона не может выйти победителем», - отметил Нарендра Моди.

Он подчеркнул также, что украинский кризис привел к стремительному росту цен на нефть.

«В мире ощущается нехватка продовольствия и удобрений. Это стало бременем для каждой семьи в мире. Это окажет самое серьезное воздействие на развивающиеся и бедные страны. Индия очень обеспокоена гуманитарными последствиями», - уточнил премьер-министр.

Отмечается, что Индия воздержалась при голосовании по резолюции СБ ООН, осуждающей спецоперацию РФ, неоднократно призывала решить украинский конфликт дипломатическим путем.

В мире,Олаф Шольц,Нарендра Моди,Совбез ООН,
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