Моди заявил об отсутствии победителей в конфликте РФ и Украины

«В самом начале кризиса в Украине мы сразу же призвали к прекращению огня и подчеркиваем тот факт, что диалог был единственным способом урегулирования конфликта. Мы считаем, что ни одна сторона не может выйти победителем», - отметил Нарендра Моди.