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38 минут назад

Кипр попросил у ЕС разрешения на поставку вертолетов из РФ в обход санкций

Елена Прошина

Власти Кипра добиваются от Брюсселя особого разрешения, которое позволит перепродавать российские вертолеты для пожаротушения в обход санкций.. Как сообщает ТАСС, об этом заявил министр сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды Костас Кадис

Кипр попросил у ЕС разрешения на поставку вертолетов из РФ в обход санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министр иностранных дел уже проинформирован об этом, и в Брюсселе предпринимаются шаги, чтобы позволить Республике Кипр арендовать российские вертолеты для нужд пожаротушения в этом году», —заявил Кадис.

По его словам, ситуация на Украине и введенные против РФ санкции не только повлияли на цепочки поставок компаний, связанных с Россией, но и затруднили доступ всех европейских стран к собственным системам пожаротушения. Кадис добавил, что накануне общался с представителем компании, занимающейся лизингом вертолетов производства АО "Камов".

«Представляется возможным при том условии, что нам будет дан зеленый свет, что мы очень скоро получили эти вертолеты, но это зависит от того, что будет происходить с нашими переговорами с другими компаниями», — добавил глава министерства.

В мире,Камов,ЕС,
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