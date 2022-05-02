Польша решила помочь другим странам отказаться от энергоносителей из РФ

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила на встрече отвечающих за вопросы энергетики чиновников ЕС , что Варшава готова проявить солидарность и помочь другим государствам отказаться от российских энергоносителей. Об этом пишет ТАСС.

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«Мы готовы проявить солидарность и поддержать другие страны, обеспечить их нероссийскими углеводородами. Мы с нашей инфраструктурой готовы быть солидарными и обеспечить их в случае необходимости. Мы готовы делиться нашим опытом строительства инфраструктуры, как быстро стать полностью независимыми от России», - сообщила Анна Москва.

Министр призвала страны, которые не «готовы поддержать введение полных санкции на газ», проявить солидарность «в финансовом смысле».

«Мы предлагаем российский ETS [механизм в ЕС, предусматривающий продажу квот на выбросы парникового газа] за использование российских энергоносителей. Если вы не готовы отказаться и поддержать санкции на газ, будьте ответственными и платите»- потребовала она, подчеркнув при этом, что «эти деньги пойдут на европейскую инфраструктуру».

Анна Москва констатировала, что Польша поддержит все ограничительные меры на российские углеводороды. Она напомнила, что уже практически решен вопрос с углем, «затем идет нефть, а следующий шаг - газ. Лучше всего - собрать все вместе».