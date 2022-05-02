Американское посольство возобновило свою работу на Украине

Американское посольство вернулось во Львов, чтобы продолжить свою работу. Об этом заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Фото: Николай Лазаренко/РИА «Новости» Николай Лазаренко/РИА «Новости»

«Мы рады вернуться. Продолжим делать здесь все возможное, чтобы помочь украинцами», - отметила она в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

Также уточняется, что Мэр Львова Андрей Садовой на встрече с дипломатом поднял вопрос строительства крупного реабилитационного центра.

«Он сегодня критически необходим для тяжелораненых украинцев. Мы очень нуждаемся в помощи международных партнеров», - отметил Садовой в соцсетях.