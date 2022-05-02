В Германии оценили обеспеченность страны газом

Газоснабжение Германии в настоящий момент полностью обеспечено, власти готовятся к возможному дефициту. Об этом заявила представитель Федерального сетевого агентства ФРГ Беате Барон, сообщает «Прайм».
«В настоящий момент газоснабжение обеспечено», — заявила Барон, добавив, что Федеральное сетевое агентство работает над подготовкой к возможному дефициту.
Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и против поставок топлива. В ответ на это президент России Владимир Путин поручил перевести оплату по договорам на поставки газа в рубли.
2 мая в Брюсселе пройдет внеочередное заседание ответственных за энергетику министров стран ЕС. Министры обсудят ситуацию в сфере энергетики в ЕС в контексте конфликта на Украине. Решение о проведении встречи было принято в свете прекращения «Газпромом» поставок в Болгарию и Польшу, отказавшихся оплачивать поставки в рублях.