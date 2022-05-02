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41 минуту назад

В Германии оценили обеспеченность страны газом

Елена Прошина

Газоснабжение Германии в настоящий момент полностью обеспечено, власти готовятся к возможному дефициту. Об этом заявила представитель Федерального сетевого агентства ФРГ Беате Барон, сообщает «Прайм».

В Германии оценили обеспеченность страны газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящий момент газоснабжение обеспечено», — заявила Барон, добавив, что Федеральное сетевое агентство работает над подготовкой к возможному дефициту.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и против поставок топлива. В ответ на это президент России Владимир Путин поручил перевести оплату по договорам на поставки газа в рубли.

2 мая в Брюсселе пройдет внеочередное заседание ответственных за энергетику министров стран ЕС. Министры обсудят ситуацию в сфере энергетики в ЕС в контексте конфликта на Украине. Решение о проведении встречи было принято в свете прекращения «Газпромом» поставок в Болгарию и Польшу, отказавшихся оплачивать поставки в рублях.

В мире,Беата Барон,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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