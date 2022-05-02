В Германии оценили обеспеченность страны газом

Газоснабжение Германии в настоящий момент полностью обеспечено, власти готовятся к возможному дефициту. Об этом заявила представитель Федерального сетевого агентства ФРГ Беате Барон, сообщает «Прайм».

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«В настоящий момент газоснабжение обеспечено», — заявила Барон, добавив, что Федеральное сетевое агентство работает над подготовкой к возможному дефициту.

Напомним, что после начала спецоперации РФ по денацификации Украины страны Запада начали вводить санкции против России, в том числе и против поставок топлива. В ответ на это президент России Владимир Путин поручил перевести оплату по договорам на поставки газа в рубли.