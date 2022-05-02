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23 минуты назад

Французские власти заявили об отказе оплачивать российский газ в рублях

Елена Прошина

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили выступила против оплаты российского газа в рублях и заявила, что такой шаг идет вразрез с уже согласованным контрактом. Об этом сообщает ТАСС.

Франция приняла решение по оплате российского газа в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе сегодняшних переговоров мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами», — заявила она перед встречей с чиновниками других стран ЕС в Брюсселе.

Помпили подчеркнула, что решение могут принять лишь на европейском уровне и добавила, что ответственные за энергетику министры стран ЕС продолжат разработку общей политики, призванной снизить зависимость от российского газа. Министр напомнила, что ранее Евросоюз уже начал такую работу в сфере хранения газа и современных закупок.

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Напомним, что 2 мая в Брюсселе пройдет внеочередное заседание ответственных за энергетику министров стран ЕС. Министры обсудят ситуацию в сфере энергетики в ЕС в контексте конфликта на Украине. Решение о проведении встречи было принято в свете прекращения «Газпромом» поставок в Болгарию и Польшу, отказавшихся оплачивать поставки в рублях.

В мире,Барбара Помпили,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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