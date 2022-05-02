Канцлер Германии назвал возможные сроки прекращения поставок угля и газа из России

«Евросоюз вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц… Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», — подчеркнул Шольц.