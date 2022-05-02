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26 минут назад

Канцлер Германии назвал возможные сроки прекращения поставок угля и газа из России

Газета.Ru

Евросоюз, возможно, прекратит импорт российского угля текущим летом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Indian Express.

Канцлер Германии назвал возможные сроки прекращения поставок угля и газа из России
Фото: Michele Tantussi/Pool/ReutersMichele Tantussi/Pool/Reuters

По словам немецкого канцлера, до конца 2022 года ЕС, вероятно, откажется от нефти РФ.

«Евросоюз вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц… Многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», — подчеркнул Шольц.

Как добавил канцлер ФРГ, в настоящий момент идет реализация политики, направленной на сокращение зависимости от импорта ископаемого топлива, поставляемого из России.

Российский газ разрывает Евросоюз

В настоящий момент точных сроков, когда прекратятся поставки российских нефти и газа, Шольц не привел.

Ранее стало известно, что Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России.

Также спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал правильным решение России прекратить поставки газа в ряд стран Европы.

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