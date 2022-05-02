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42 минуты назад

Посол Республики Корея на Украине вернулся в Киев

ТАСС

Часть южнокорейских дипломатов на Украине, включая посла, вернулась в Киев, чтобы возобновить работу дипломатической миссии в столице. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Корея.

Посол Республики Корея на Украине вернулся в Киев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Посольство готовится возобновить работу 2 мая, его сотрудники продолжат выполнять дипломатические функции и защищать граждан за рубежом в тесной координации с правительством Украины", - отмечается в сообщении министерства. Ведомство указывает, что в субботу в Киев вернулась часть сотрудников и посол Ким Хён Тхэ, которые с марта работали в Черновцах. В Сеуле рассматривают планы полного поэтапного возобновления работы дипломатической миссии в украинской столице.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о постепенном возвращении американских дипломатов на Украину.

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