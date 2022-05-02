Посол Республики Корея на Украине вернулся в Киев

"Посольство готовится возобновить работу 2 мая, его сотрудники продолжат выполнять дипломатические функции и защищать граждан за рубежом в тесной координации с правительством Украины", - отмечается в сообщении министерства. Ведомство указывает, что в субботу в Киев вернулась часть сотрудников и посол Ким Хён Тхэ, которые с марта работали в Черновцах. В Сеуле рассматривают планы полного поэтапного возобновления работы дипломатической миссии в украинской столице.