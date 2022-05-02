По улицам Гаваны пронесли российский флаг с символом Z

Российский триколор с символом Z пронесли на первомайской демонстрации в столице Кубы Гаване. Об этом посольство РФ в Кубе сообщило на своей странице в Twitter.

Фото: @EmbRusCuba, Twitter @EmbRusCuba, Twitter

В торжественном шествии приняли участие сотни тысяч человек. Демонстрация прошла под лозунгами защиты идей социализма, верности наследию лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, а также противостояния американским санкциям.