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42 минуты назад

По улицам Гаваны пронесли российский флаг с символом Z

ТК «Звезда»

Российский триколор с символом Z пронесли на первомайской демонстрации в столице Кубы Гаване. Об этом посольство РФ в Кубе сообщило на своей странице в Twitter.

По улицам Гаваны пронесли российский флаг с символом Z
Фото: @EmbRusCuba, Twitter@EmbRusCuba, Twitter

В торжественном шествии приняли участие сотни тысяч человек. Демонстрация прошла под лозунгами защиты идей социализма, верности наследию лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, а также противостояния американским санкциям.

Ранее посольство России в США поприветствовало планы Вашингтона и Гаваны о консультациях и призвало отказаться от бесплодной политики экономических ограничений. В посольстве также заявили, что приветствуют запланированный новый раунд переговоров, отметив, что «диалог всегда лучше, чем его отсутствие».

В мире,Фидель Кастро,
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