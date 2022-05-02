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39 минут назад

В Турции назвали Зеленского "глупым комиком" после слов о россиянах

Елена Прошина

Экс-депутат турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития Шамиль Тайяр отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о российских туристах в Турции, сообщает РИА Новости.

В Турции назвали Зеленского "глупым комиком" после слов о россиянах
Фото: ReutersReuters

По его словам, глава государства «обиделся на Турцию» из-за отдыхающих россиян. Как считает Тайяр, в ходе интервью греческому каналу украинский президент «нес чушь».

«Глупый комик!» – резюмировал бывший депутат.

Ранее Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны властей Турции принимать туристов из России. Он утверждает, что «это двойные стандарты» и «несправедливость».

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — заявил Зеленский.

«Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор — вы за правду или нет», — высказался глава государства.

В мире,Владимир Зеленский,Партия справедливости и развития,Парламент Турции,
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