В Турции назвали Зеленского "глупым комиком" после слов о россиянах

Ранее Зеленский в интервью греческому общественному телевидению ERT заявил, что считает недопустимым со стороны властей Турции принимать туристов из России. Он утверждает, что «это двойные стандарты» и «несправедливость».

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Мы это тоже видим. И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — заявил Зеленский.

«Нельзя так с этим справляться, это двойные стандарты. Это несправедливо. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор — вы за правду или нет», — высказался глава государства.