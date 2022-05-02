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45 минут назад

NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде

Газета.Ru

The New York TimesThe New York Times пишет, что британцы столкнулись с массой проблем из-за стремительного роста цен на топливо. По информации издания, высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года.

NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде
Фото: JontyFairless/TwitterJontyFairless/Twitter

Потребительские цены в Королевстве растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Такой скачок стоимости жизни тревожит более всего пожилых людей и людей с ограниченными доходами.

Британцам приходится урезать свои расходы, пересматривать семейные бюджеты, отказываясь от дорогих продуктов питания. По информации NYT, в самых крайних случаях некоторые жители Британии даже отключаю электричество и газ. Об этом сообщают представители правозащитных организаций.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса в Великобритании начали арендовать гробы.

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