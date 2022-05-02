NYT: британцы вынуждены экономить на топливе и еде

The New York TimesThe New York Times пишет, что британцы столкнулись с массой проблем из-за стремительного роста цен на топливо. По информации издания, высокая инфляция привела к такому сокращению доходов домохозяйств, какого не было с 1956 года.

Фото: JontyFairless/Twitter JontyFairless/Twitter

Потребительские цены в Королевстве растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет. Такой скачок стоимости жизни тревожит более всего пожилых людей и людей с ограниченными доходами.

Британцам приходится урезать свои расходы, пересматривать семейные бюджеты, отказываясь от дорогих продуктов питания. По информации NYT, в самых крайних случаях некоторые жители Британии даже отключаю электричество и газ. Об этом сообщают представители правозащитных организаций.