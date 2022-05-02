В Турции пригрозили ответом на «малейшее нападение» на члена НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что НАТО даст необходимый ответ в случае «малейшего нападения» на кого-нибудь из членов альянса. Об этом он заявил в интервью газете Sabah.

Фото: Reuters Reuters

По словам Чавушоглу, Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине.

«Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», — предупредил он.

1 мая Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, среди которых есть его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара обязательно изучит это предложение.