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28 минут назад

В Турции пригрозили ответом на «малейшее нападение» на члена НАТО

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил, что НАТО даст необходимый ответ в случае «малейшего нападения» на кого-нибудь из членов альянса. Об этом он заявил в интервью газете Sabah.

В Турции пригрозили ответом на «малейшее нападение» на члена НАТО
Фото: ReutersReuters

По словам Чавушоглу, Североатлантический альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине.

«Но если будет хоть малейшее нападение на любого союзника, мы ответим надлежащим образом», — предупредил он.

1 мая Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Бразилии Жаир Болсонару готов приехать в Москву вместе с лидерами других стран, среди которых есть его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркнул, что Анкара обязательно изучит это предложение.

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Ранее представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара продолжит предпринимать усилия для прекращения боевых действий на Украине и завершения конфликта Москвы и Киева. Он также отметил, что есть вероятность достижения решения на основе суверенитета и территориальной целостности Украины.

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