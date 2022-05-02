Объявленные персонами нон грата дипломаты из Бельгии покинули РФ

Сотрудники посольства Бельгии в Москве, объявленные ранее персонами нон грата, покинули Россию. Об этом пишет De Standaard со ссылкой на бельгийский МИД.

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По данным газеты, группу из 12 дипломатов и членов их семей доставили в Бельгию на военно-транспортном самолете Airbus A400M. В МИД Бельгии подчеркнули, что «несмотря на сокращение штата» посольство в Москве останется открытым и будет работать.