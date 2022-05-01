Зеленский раскритиковал Турцию из-за российских туристов

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма <...> И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — сказал Зеленский.