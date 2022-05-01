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13 минут назад

Зеленский раскритиковал Турцию за нежелание отказаться от туристов из России

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Турцию за нежелание отказаться от российского туризма и подчеркнул, что «невозможно» такую позицию сочетать с дружескими отношениями с Киевом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский раскритиковал Турцию из-за российских туристов
Фото: ReutersReuters

«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма <...> И я, как президент, должен сказать, что это невозможно, если мы хотим иметь дружеские отношения», — сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал подобную позицию «несправедливой» и отражающей «двойные стандарты».

«Именно поэтому я обращаю внимание Турции на такое, я считаю, что так быть не может, потому что надо сделать выбор - вы за правду или нет», — резюмировал он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Анкара будет добиваться примирения России и Украины на основе здравого смысла, а также способствовать работе ООН по вопросам гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

1 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Эрдоган прилагает усилия для урегулирования ситуации на Украине и организации встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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