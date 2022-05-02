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25 минут назад

Власти Одессы запретили горожанам почтить память погибших в Доме профсоюзов

Lenta.ruиещё 4

Второго мая в восьмую годовщину трагических событий 2014 года в Одессе, когда в результате действий украинских националистов погибло 48 человек, местных жителей лиши возможности почтить память жертв. Власти города ввели «затяжной» комендантский час. Об этом сообщает РИА Новости.

В Одессе запретили почтить память погибших в Доме профсоюзов
Фото: ТАССТАСС

Ранее спикер одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил, что на территории Одессы введут «затяжной» комендантский час, который продлится с вечера 1 мая до 5.00 3 мая.

При этом в предыдущие годы в годовщину событий в Одессе проходили памятные мероприятия: жители города несли к Дому профсоюзов на Куликовом поле цветы, венки и лампадки.

Президент России Владимир Путин заявил в обращении к россиянам, что Москва сделает все, чтобы наказать тех, кто зверски убил участников акции в Одессе. Президент заявил, что имена виновных известны, будет сделано все, чтобы их найти и предать суду. «Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно», — уточнил Путин.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана», большинство погибших были сторонниками движения «Куликово поле», с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за восемь лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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