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25 минут назад

В Англии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем

Илья Родин

Обозреватель влиятельной британской газеты The Telegraph Лиам Халлиган заявил, что планета в ближайшем будущем разделится на два враждующих экономических блока. Об этом пишет РИА «Новости».

В Англии рассказали, как разделится мир в ближайшем будущем
Фото: ReutersReuters

По его мнению, ситуация вокруг Украины привела к своего рода «тектоническому сдвигу», вернула систему распределения сфер влияния между крупными государствами. Следствием этого может стать конец эпохи глобализации.

Журналист полагает, что очертания будущих альянсов уже явственно проявились на мировой карте. Европейские страны и США перестали считать Россию дружественной страной. Но в мире остались государства, которые «сохраняют теплые отношения с ней», оказывают Москве политическую поддержку, увеличивают товарооборот. Среди них - Индонезия, Китай, Индия.

«Когда Запад исключил российские банки из системы Swift, именно китайская UnionPay <…> вмешалась, чтобы помочь России с потоком торговых и зарубежных платежей», - заметил Халлиган.

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Он напомнил, что в советские времена все нефте- и газопроводы шли исключительно в направлении Европы. В настоящее время Россия прокладывает магистрали в Азию, чтобы «не зависеть от Брюсселя».

Эксперт отметил также, что летом 2022 года Пекин примет у себя очередной, 14-й по счету саммит стран БРИКС. На нем Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР обсудят новые платежные системы, свои рейтинговые агентства, автономную от Запада финансовую инфраструктуру.

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