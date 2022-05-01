Эрдоган обрадовался поражению Ле Пен

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал результат президентских выборов во Франции, выразив удовлетворение поражением Марин Ле Пен.
Турецкий лидер, возвращаясь из Саудовской Аравии, заявил, что «устранение и поражение» Ле Пен «является победой».
«Я надеюсь, что в связи с результатом этих выборов наши отношения (с Францией) будут в гораздо лучшем положении», – приводит его слова ИноТВ со ссылкой на Le Figaro.
При этом в последние годы Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман, напоминает издание. Ранее он даже выражал надежду на то, что Франция «избавится» от Эммануэля Макрона «как можно скорее».
Напомним, французский Конституционный совет утвердил Эммануэля Макрона президентом страны по итогам второго тура выборов. Согласно подсчетам, за Макрона проголосовали 18,7 млн избирателей, за его оппонента Марин Ле Пен – 13,2 млн избирателей.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Макрону по случаю переизбрания на пост президента Франции.