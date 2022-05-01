Эрдоган обрадовался поражению Ле Пен

«Я надеюсь, что в связи с результатом этих выборов наши отношения (с Францией ) будут в гораздо лучшем положении», – приводит его слова ИноТВ со ссылкой на Le Figaro.

При этом в последние годы Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман, напоминает издание. Ранее он даже выражал надежду на то, что Франция «избавится» от Эммануэля Макрона «как можно скорее».