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5 минут назад

Президент Чехии назвал русских «сумасшедшими»

Ura.Ru

Россия может прекратить поставки газа в Европу, так как русские являются «сумасшедшими». Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Prima News.

«Русские не сошли с ума, они оказались сумасшедшими»
Фото: ReutersReuters

«Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, примите это заявление от меня с неожиданной скромностью. Возможно, что они это сделают — политика иногда бывает очень иррациональной. Потому что я однажды публично сказал, что русские не сошли с ума, чтобы войти на Украину, а они оказались сумасшедшими». — заявил Земан.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Страны Евросоюза осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин сообщил, что Россия в ответ будет продавать газ за рубли. Президент заявил, что страны, которые откажутся оплачивать поставки в рублях, останутся без газа.

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