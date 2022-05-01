«Русские не сошли с ума, они оказались сумасшедшими»

«Я не думаю, что Россия прекратит поставки, но, пожалуйста, примите это заявление от меня с неожиданной скромностью. Возможно, что они это сделают — политика иногда бывает очень иррациональной. Потому что я однажды публично сказал, что русские не сошли с ума, чтобы войти на Украину, а они оказались сумасшедшими». — заявил Земан.