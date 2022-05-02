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1 час назад

Страны Евросоюза сошлись во мнении об оплате российского газа

Lenta.ruиещё 13

Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что все страны Евросоюза (ЕС) сошлись во мнении относительно того, как производить оплату за российский газ. По ее словам, они единогласно проголосовали за то, чтобы и дальше платить за него в евро. Цитату приводит ТАСС.

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения... Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за, что изначально заключались в долларах», — подчеркнула министр.

После начала военной спецоперации на Украине Запад ввел новые антироссийские санкции и заморозил активы. Эти меры спровоцировали рост цен на нефть, уголь, газ и продукты питания в Европе и США. При этом ряд стран призвал не покупать у Москвы энергоносители.

Названа сумма, которую Россия получит от продажи нефти и газа в 2022 году

На этом фоне президент Владимир Путин потребовал перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

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