Страны Евросоюза сошлись во мнении об оплате российского газа

«Сегодня мы хотим показать, что мы все единогласны в том, чтобы продолжать платить за контракты (по российскому газу) в евро и не позволим навязать нам односторонние изменения... Мы продолжим платить в евро за те контракты, которые были заключены в евро, и в долларах — за, что изначально заключались в долларах», — подчеркнула министр.