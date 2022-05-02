Оппозиция Армении начала перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

Оппозиционные силы Армении в понедельник утром начали масштабные акции протеста, перекрывая центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции протеста транслируют в режиме реального времени.
В настоящий момент перекрыты центральные проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и другие места, наблюдается большое скопление машин.
Специальные силы полиции начали задержания оппозиционных активистов, которые перекрыли центральные улицы Еревана.
По последним данным, стражам порядка удалось разблокировать часть центральных улиц столицы, движение автомобилей по ним возобновилось.