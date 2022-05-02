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1 час назад

Оппозиция Армении с утра начала перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна

ТАССиещё 4

Оппозиционные силы Армении в понедельник утром начали масштабные акции протеста, перекрывая центральные улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акции протеста транслируют в режиме реального времени.

Оппозиция Армении начала перекрывать улицы Еревана с требованием отставки Пашиняна
Фото: © Евгений Биятов/POOL/ТАСС© Евгений Биятов/POOL/ТАСС

В настоящий момент перекрыты центральные проспекты Мясникян, Гераци, улицы Гнуни, Вардананц и другие места, наблюдается большое скопление машин.

Специальные силы полиции начали задержания оппозиционных активистов, которые перекрыли центральные улицы Еревана.

По последним данным, стражам порядка удалось разблокировать часть центральных улиц столицы, движение автомобилей по ним возобновилось.

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