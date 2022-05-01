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1 час назад

С территории «Азовстали» эвакуировали еще 40 мирных граждан

Вечерняя Москва

С территории комбината «Азовсталь» удалось эвакуировать еще 40 мирных граждан, в том числе восемь детей и 14 женщин.

С территории «Азовстали» эвакуировали еще 40 мирных граждан
Фото: Youtube / RTYoutube / RT

Эвакуация производилась на трех автобусах, пишет ТАСС.

В субботу российские военные эвакуировали 46 человек из жилых домов, прилегающих к территории завода «Азовсталь». Мирным жителям предоставили ночлег, питание и оказали медицинскую помощь.

29 апреля стало известно, что семье из трех человек удалось покинутьтерриторию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Мужчина до этого работал на предприятии мастером и хорошо знал его территорию. По его словам, он узнал о возможности выйти с завода по гуманитарному коридору через радиоприемник.

До этого Вооруженные силы России подтвердили открытие гуманитарного коридора для выхода мирных жителей с территории комбината «Азовсталь». Эвакуации населения с российской стороны ничего не препятствует.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Владимир Путин,
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