Венгрия указала Евросоюзу на ошибку в отношении России

Представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Европейскому союзу не следует принимать санкции против импорта нефти и газа из России. Об этом пишет издание News.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Он отметил, что Венгрия будет по-прежнему выступать против эмбарго на российские энергоресурсы. Политики и дипломаты страны продолжат переговоры с коллегами из других государств ЕС, во время которых будут пытаться отстоять свою точку зрения.
«Эмбарго будет означать, что нам придётся закупать ресурсы где-то в другом месте за более высокую цену, что приведёт к тому, что мы не сможем поддерживать субсидии на коммунальные услуги, а европейская экономика не сможет развиваться или даже функционировать. Это уже достаточно для того, чтобы все в Европе прислушались к голосу разума», - подчеркнул Гуляш.
При этом он не пожелал рассказать о том, планирует ли Будапешт наложить вето на шестой пакет санкций, который, по мнению венгерских политиков, «больше навредит ЕС, чем России».
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил ранее, что его страна, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на поставки российского газа.