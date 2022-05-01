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46 минут назад

«Прислушайтесь к голосу разума»: Венгрия указала Евросоюзу на ошибку в отношении России

Илья Родин

Представитель кабинета министров Венгрии Гергей Гуляш заявил, что Европейскому союзу не следует принимать санкции против импорта нефти и газа из России. Об этом пишет издание News.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.

Венгрия указала Евросоюзу на ошибку в отношении России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Венгрия будет по-прежнему выступать против эмбарго на российские энергоресурсы. Политики и дипломаты страны продолжат переговоры с коллегами из других государств ЕС, во время которых будут пытаться отстоять свою точку зрения.

«Эмбарго будет означать, что нам придётся закупать ресурсы где-то в другом месте за более высокую цену, что приведёт к тому, что мы не сможем поддерживать субсидии на коммунальные услуги, а европейская экономика не сможет развиваться или даже функционировать. Это уже достаточно для того, чтобы все в Европе прислушались к голосу разума», - подчеркнул Гуляш.

При этом он не пожелал рассказать о том, планирует ли Будапешт наложить вето на шестой пакет санкций, который, по мнению венгерских политиков, «больше навредит ЕС, чем России».

Прекращение поставок газа из России привело к расколу в Болгарии

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил ранее, что его страна, Германия и Венгрия выступают против эмбарго на поставки российского газа.

В мире,Карл Нехаммер,ЕС,
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