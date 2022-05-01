Венгрия указала Евросоюзу на ошибку в отношении России

«Эмбарго будет означать, что нам придётся закупать ресурсы где-то в другом месте за более высокую цену, что приведёт к тому, что мы не сможем поддерживать субсидии на коммунальные услуги, а европейская экономика не сможет развиваться или даже функционировать. Это уже достаточно для того, чтобы все в Европе прислушались к голосу разума», - подчеркнул Гуляш.