В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
46 минут назад

Бывший премьер Украины Азаров рассказал о "реальных целях" фондов Сороса

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял правильное решение, когда запретил деятельность фондов Джорджа Сороса на территории страны. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью агентству БЕЛТА.

Азаров рассказал о «реальных целях» фондов Сороса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ему сейчас около 90 лет. Он может позволить себе такие высказывания. Терять ему нечего, его биография всем известна. Сорос очень тесно связан с руководством Великобритании и США и выполняет определенные задачи с выгодой для себя. Он везде создает эти фонды Сороса, которые якобы им финансируются, а на самом деле финансируются американцами. Задача этих фондов — осуществление подрывной деятельности в тех странах, где они действуют», — прокомментировал Азаров недавнее высказывание Сороса, что Украина должна стать торпедой в войне против России.

Политик добавил, что на Украине действуют и другие неправительственные организации, которые за прошедшие 30 лет «воспитали новое поколение бандеровцев и не жалели на это денег».

«Очень большой опыт сотрудничества с нацистами у Сороса есть с юности. И он использует этих нацистов как расходный материал, о чем он и сказал совершенно откровенно. Судьба украинских граждан его абсолютно не волнует и не беспокоит», — отметил Азаров.

Джордж Сорос ранее раскритиковал политику председателя Китая Си Цзиньпина, допустив, что тот может скоро покинуть главные посты в стране.

В мире,Николай Азаров,Джордж Сорос,Александр Лукашенко,Цзиньпин Си,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители