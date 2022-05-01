Азаров рассказал о «реальных целях» фондов Сороса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял правильное решение, когда запретил деятельность фондов Джорджа Сороса на территории страны. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью агентству БЕЛТА.
«Ему сейчас около 90 лет. Он может позволить себе такие высказывания. Терять ему нечего, его биография всем известна. Сорос очень тесно связан с руководством Великобритании и США и выполняет определенные задачи с выгодой для себя. Он везде создает эти фонды Сороса, которые якобы им финансируются, а на самом деле финансируются американцами. Задача этих фондов — осуществление подрывной деятельности в тех странах, где они действуют», — прокомментировал Азаров недавнее высказывание Сороса, что Украина должна стать торпедой в войне против России.
Политик добавил, что на Украине действуют и другие неправительственные организации, которые за прошедшие 30 лет «воспитали новое поколение бандеровцев и не жалели на это денег».
«Очень большой опыт сотрудничества с нацистами у Сороса есть с юности. И он использует этих нацистов как расходный материал, о чем он и сказал совершенно откровенно. Судьба украинских граждан его абсолютно не волнует и не беспокоит», — отметил Азаров.
Джордж Сорос ранее раскритиковал политику председателя Китая Си Цзиньпина, допустив, что тот может скоро покинуть главные посты в стране.