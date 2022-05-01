Азаров рассказал о «реальных целях» фондов Сороса

«Ему сейчас около 90 лет. Он может позволить себе такие высказывания. Терять ему нечего, его биография всем известна. Сорос очень тесно связан с руководством Великобритании и США и выполняет определенные задачи с выгодой для себя. Он везде создает эти фонды Сороса, которые якобы им финансируются, а на самом деле финансируются американцами. Задача этих фондов — осуществление подрывной деятельности в тех странах, где они действуют», — прокомментировал Азаров недавнее высказывание Сороса, что Украина должна стать торпедой в войне против России.