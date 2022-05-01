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32 минуты назад

СМИ: из близлежащих к «Азовстали» жилых домов вышли две группы мирных жителей

Илья Родин

28 человек самостоятельно вышли из домов, расположенных поблизости от металлургического завода «Азовсталь». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу штаба территориальной обороны ДНР.

Две группы мирных жителей вышли из домов у «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тридцатого апреля с территории "Азовстали" были эвакуированы люди двумя группами. По подтвержденным данным, <...> среди 28 эвакуированных — женщины и мужчины пожилого возраста, дети (один из них четырехмесячный малыш)», - говорится в сообщении.

Минобороны РФ привело более подробные данные. В ведомстве сообщили журналистам, что из домов рядом с комбинатом в субботу вышли 46 мирных жителей.

«Днем вышло 25 местных жителей. С наступлением темного времени суток, воспользовавшись режимом тишины, вышла вторая группа из 21 человека, которые были доставлены в н.п. Безыменное», - отметили военные.

Они уточнили, что всем гражданским лицам была предложена медицинская помощь, предоставлен ночлег и горячее питание.

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В мире,Минобороны России,
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