В ФРГ сообщили, когда могут быть сняты санкции с России

Дискуссии о дальнейшей судьбе антироссийских санкций носят спекулятивный характер и возможны только в случае заключения договора о мире между РФ и Украиной. Такую позицию изложил в понедельник в Берлине представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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"В настоящее время сложно представить себе, как отменять эти санкции без разрешения ситуации с войной, - отметил он. - Украина ведет переговоры с Россией, только Украина должна решать, какое мирное решение для нее приемлемо". "Только в привязке к мирному решению можно говорить, как именно продолжать санкционный режим", - сказал Хебештрайт.

По его оценке, сейчас имеется угроза дальнейшей эскалации обстановки на Украине.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что отмена антироссийских санкций возможна только в случае вывода войск РФ с территории Украины. Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности, считает Бербок.

Представитель кабмина ФРГ также заявил, что "никто не тормозит" обсуждение новых санкций ЕС. "Никто не затормаживает [процесс] - ведутся серьезные переговоры", - сказал он. Хебештрайт добавил, что этот вопрос еще не решен, поскольку "каждая страна должна учитывать собственные особенности".

"По этому поводу я могу только спекулировать, не хотелось бы это делать", - заявил представитель кабмина. "Надеюсь, что будет принято подходящее решение", - сказал он.

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Европейская комиссия может позволить Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти в рамках очередного пакета санкций против России.