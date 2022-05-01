Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи

Украина отключила от мобильной связи и интернета Херсонскую область. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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По словам Крючкова, таким образом Украина демонстративно отказалась от этих территорий. Он также назвал случившееся диверсией.

«Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — заявил советник.