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21 минуту назад

Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи

Lenta.ruиещё 1

Украина отключила от мобильной связи и интернета Херсонскую область. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Украина отключила Херсонскую область от мобильной связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Крючкова, таким образом Украина демонстративно отказалась от этих территорий. Он также назвал случившееся диверсией.

«Теперь она перестанет выплачивать пенсии и пособии, а также исполнять свои банковские обязательства, по сути, грабя людей, как это было в Донбассе и Крыму. Общая схема», — заявил советник.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион начал с 1 мая переход в рублевую зону. По его словам, процесс займет до четырех месяцев, в этот срок в регионе будут ходить рубль и гривна.

В мире,Олег Крючков,
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