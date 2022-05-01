Spiegel: Европе придется остановить заводы ради отказа от газа РФ

Евросоюз может сократить зависимость от газа России и одновременно закачать в хранилища к зиме нужные объемы топлива только при одном условии. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

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Как отмечает издание, достигнуть целевых показателей ЕС сможет только в том случае, если промышленность Европы откажется от газа на многие недели. Как следует из модели исследовательского центра в немецком городе Юлих, для выполнения плана Европе придется сэкономить более 300 тераватт-часов природного газа (около 30 миллионов кубометров). Это соответствует примерно одной трети ежегодного объема потребления в Германии.

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По словам экспертов, достичь желаемого результата можно лишь путем масштабных отключений. В частности, сталелитейные заводы, химические фабрики и цементные заводы во всем Евросоюзе необходимо отключить от газа до конца июля, а газовые электростанции — на весь июль. Более того, для 80-процентного заполнения хранилищ к 1 ноября ЕС придется ограничить газовое снабжение промышленности еще раз в течение октября, отметили в исследовательском центре.

В начале марта Европа представила план по отказу от российских газа и нефти. ЕС планирует снизить зависимость от поставок газа из России на 67 процентов к концу 2022 года.

Поиск альтернатив

Идею сокращения использования газа в промышленности также высказали в Финляндии. Газета Helsingin Sanomat обратила внимание, что на газ из России приходится только пять процентов общего потребления энергии. В то же время, сложности могут возникнуть в промышленности, где газ используется как сырье. В таком случае, отрасли придется либо найти замену природному газу, либо сократить показатели.

При этом нефтеперерабатывающий завод фирмы Neste в Порвоо уже протестировал использование пропана в качестве замены природного газа. По словам генерального директора компании Питера Ванакера, испытания прошли успешно.

Кроме того, долгосрочный план самообеспечения энергией на основе возобновляемых источников также подготовила Греция. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

В США предрекли Европе энергетический шок

В то же время в США выразили сомнения, что европейские государства смогут легко избежать серьезных экономических проблем будущей зимой, если Россия прекратит поставки. Газета The Washington Post обратила внимание, что у Европы недостаточно альтернатив для замены российского газа. По словам авторов материала, согласно почти любому сценарию, следующие 18 месяцев будут мучительным временем для Европы, поскольку последствия высоких цен распространятся по всему миру, а власти стран будут бороться за то, чтобы отопить дома своих жителей и обеспечить свои заводы энергией.

Колумнист Bloomberg Рэйчел Морисон, ссылаясь на мнения экспертов, также заявила, что Европу ждет энергетический шок из-за резкой остановки поставок российского газа и глубокая рецессия. Как отмечается в статье, энергетический рынок Европейского Союза (ЕС) находится на грани, и не нужно много времени, чтобы ввергнуть его в шок, считают специалисты.

О потребностях Европы в российском газе также высказался член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, топливо из России нужно и выгодно, однако политика в ряде стран пересиливает экономику и ее потребности. В качестве примера он привел Германию, власти которой заявили о намерении отказаться от российского сырья к лету 2024 года. «Выглядит почти неосуществимо, но курс берется именно на это», — заявил сенатор.