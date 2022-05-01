Байден пошутил про свой рейтинг одобрения

Джо Байден (Руководитель Соединённых Штатов Америки) в субботу на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме пошутил, что у собравшихся на этом мероприятии уровень поддержки в государстве еще ниже, чем у него самого. Об этом пишет ТАСС.

На вечере в отеле Washington Hilton собрался весь цвет вашингтонской политической журналистики, правящих кругов Соединённых Штатов и звёзд шоу-бизнеса.

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Джозеф Байден сказал собравшимся, что он очень рад быть в такой компании. Ведь это единственная группа жителей Америки, у которых рейтинг одобрения ещё ниже, чем у него. Дело в том, что рейтинг одобрения президента США в последнее время колеблется в районе 42%. Это достаточно низкая отметка. В связи с этим Байден отдельно поблагодарил 42% из собравшихся за искренние аплодисменты.

Джозеф Байден напомнил, что первым главой Белого дома, посетившим это мероприятие, стал в 1924 году Калвин Кулидж (30-й американский президент). Затем, руководитель державы опять пошутил, что тогда он был избран в Сенат Конгресса США, обыгрывая свой большой, но не настолько возраст (ему 79 лет).

Текущий глава Белого дома объявил, что впервые за шесть лет президент посетил этот ужин. Просто в Соединённых Штатах была ужасная чума, за которой последовали два года коронавируса.

Далее Джозеф Байден перешёл на более серьёзный тон и особо отметил, что яд проходит через демократию. Он указал на преднамеренно неправильную информацию и важность свободной прессы.

Передавая слово Тревору Ноа (Комику), президент заявил, что теперь собравшиеся могут высмеять своего президента, и, в отличие от России, их не посадят за это в тюрьму.

Ассоциация была создана в 1914 году, а шесть лет спустя появились и ужины. Со времени Кулиджа каждый руководитель державы посещал ужин Ассоциации хотя бы раз за время пребывания у власти.

Дональд Трамп в 2017 году стал первым президентом за 36 лет, отказавшимся присутствовать на мероприятии. Он много раз говорил, что большинство средств массовой информации США очень предвзято относятся к нему и его администрации. Бывший президент предпочитал выступление перед собственными сторонниками ужину в Ассоциации.