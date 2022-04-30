Лидер оппозиции Германии посетит Киев

Лидер оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц посетит Киев 2 мая. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Мерц станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. Ранее в страну уже приезжали председатель комитета бундестага по делам Евросоюза Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

Как отмечает издание, требования по поводу визита в Киев звучат призывы и в сторону канцлера страны Олафа Шольца. Однако на данный момент таких планов пока нет.