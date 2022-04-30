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21 минуту назад

Лидер оппозиции Германии посетит Киев

Lenta.ru

Лидер оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц посетит Киев 2 мая. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Лидер оппозиции Германии посетит Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мерц станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. Ранее в страну уже приезжали председатель комитета бундестага по делам Евросоюза Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.

Как отмечает издание, требования по поводу визита в Киев звучат призывы и в сторону канцлера страны Олафа Шольца. Однако на данный момент таких планов пока нет.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Шольц занимает недостаточно решительную и энергичную позицию в отношении военной помощи и поддержки для Украины, опасаясь открыто выступить против президента России Владимира Путина.

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