Лидер оппозиции Германии посетит Киев

Лидер оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц посетит Киев 2 мая. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
Мерц станет одним из первых немецких политиков, посетивших Украину. Ранее в страну уже приезжали председатель комитета бундестага по делам Евросоюза Антон Хофрайтер и председатель комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот.
Как отмечает издание, требования по поводу визита в Киев звучат призывы и в сторону канцлера страны Олафа Шольца. Однако на данный момент таких планов пока нет.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что Шольц занимает недостаточно решительную и энергичную позицию в отношении военной помощи и поддержки для Украины, опасаясь открыто выступить против президента России Владимира Путина.