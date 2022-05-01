Политолог раскрыла истинный мотив визита Джоли на Украину

«Важнейшее уточнение, которое игнорируют многие СМИ — она приехала во Львов не как посол доброй воли ООН. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев от нее открестилось. Что касается Анджелины, то они — посланники грешного Голливуда. Каждый шаг и каждый кадр таких визитов выверен до мелочей. В лучших традициях голливудского кино», — написала она в своем telegram-канале.

Руководитель проекта «Дети войны» Юлия Мартовалиева тоже прокомментировала визит Джоли во Львов. «На мой взгляд, там очень много театральных моментов. Больше пиар. Я не удивлюсь, если она кого-то усыновит», — приводит ее слова RT .

О визите Джоли на Украину стало известно 30 апреля. Голливудскую актрису запечатлели очевидцы, видео разлетелось по социальным сетам. При этом звезда за 8 лет ни разу не посетила Донецкую или Луганскую народные республики, подмечает «Царьград». Также с ее стороны не было замечено шагов на урегулирование ситуации в республиках Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения.