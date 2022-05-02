Страны ЕС призвали готовиться к прекращению поставок газа из РФ

"Мы все видим, что они (Россия - прим. ТАСС) не соблюдают свои обязательства. Это ясно показывает, что они ненадежные поставщики. Поэтому все страны должны иметь планы действий на случай полного прекращения поставок газа. И мы начали подготовку к такому сценарию в январе", - сказала она.