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45 минут назад

ЕК призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из РФ

ТАССиещё 2

Еврокомиссия (ЕК) призывает страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Страны ЕС призвали готовиться к прекращению поставок газа из РФ
Фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov© AP Photo/Sergei Chuzavkov

"Мы все видим, что они (Россия - прим. ТАСС) не соблюдают свои обязательства. Это ясно показывает, что они ненадежные поставщики. Поэтому все страны должны иметь планы действий на случай полного прекращения поставок газа. И мы начали подготовку к такому сценарию в январе", - сказала она.

При этом еврокомиссар признала, что ЕС не может полностью заместить российский газ и должен активизировать развитие альтернативной энергетики.

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