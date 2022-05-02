Страны ЕС призвали готовиться к прекращению поставок газа из РФ

Еврокомиссия (ЕК) призывает страны Евросоюза готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России. Об этом заявила в понедельник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Брюсселе.
"Мы все видим, что они (Россия - прим. ТАСС) не соблюдают свои обязательства. Это ясно показывает, что они ненадежные поставщики. Поэтому все страны должны иметь планы действий на случай полного прекращения поставок газа. И мы начали подготовку к такому сценарию в январе", - сказала она.
При этом еврокомиссар признала, что ЕС не может полностью заместить российский газ и должен активизировать развитие альтернативной энергетики.