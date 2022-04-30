Президент Финляндии: вступление в НАТО будет иметь последствия

Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью Ilta-Sanomat заявил, что вступление страны в НАТО приведет к последствиям в виде усиления своих границ.

Фото: Micha Jozefaciuk/Wikimedia Commons Micha Jozefaciuk/Wikimedia Commons

Журналист задал главе государства вопрос о том, как он относится к предупреждениям Москвы о последствиях расширения НАТО на восток за счет Финляндии, напомнив ему заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведев о том, что России придется укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Это достаточно последовательное продолжение того, что мы слышали много лет назад, в том числе и от президента Путина», — сказал Ниинисте.

По его словам, в случае подобного развития событий, Финляндия увидит, что Россия, возможно, начнет «группировать или создавать новые базы, войска, а также вооружения в этом районе». Глава государства также допустил, что Россия может начать наращивание военного присутствия в Балтийском регионе.