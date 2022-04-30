Встречу Папы Римского и главы РПЦ отложили

Государственный секретарь Ватикана (глава правительства папского города-государства) кардинал Пьетро Паролин считает, что организация встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска будет приостановлена до тех пор, пока сложившаяся вокруг Украины ситуация "не получит положительного развития".
"Подготовка достигла хорошей стадии. Однако, как заявил сам Святой отец <...>, было сочтено целесообразным отменить, поскольку это могло бы вызвать большую путаницу. Я полагаю, что до тех пор, пока текущая ситуация не получит положительного развития, [организация встречи] будет приостановлена", - заявил он в опубликованном в субботу интервью газете La Stampa.
Паролин отметил, что Ватикан "по-прежнему готов содействовать любым переговорам между сторонами, которые могли бы положить конец" конфликту и "защитить жизнь гражданских лиц, находящихся в зонах боевых действий, в том числе и через гуманитарные коридоры". Он напомнил, что Франциск хочет "совершить апостольскую поездку на Украину, но ее реализация обусловлена возможностью способствовать реальному улучшению положения в стране". Как он сам объяснял, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день" конфликт возобновился, добавил кардинал.
22 апреля понтифик выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить. Он отметил, что ватиканская дипломатия понимала, что "встреча в это время может привести к большой путанице". Вместе с этим свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как "очень хорошие".
О скорой новой встрече с патриархом, второй после гаванской (февраль 2016 года), в декабре прошлого года сообщил сам Папа Франциск. В последующие месяцы состоялась серия контактов, в том числе поездка в Ватикан председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, в ходе которой обсуждалась подготовка. Как предполагалось, встреча могла бы состояться летом в "стране, где страдают". Франциск указал в качестве места встречи Ближний Восток. Работа над ее подготовкой продолжалась, хотя были предположения об отсрочке в связи с событиями на Украине.