Встречу Папы Римского и главы РПЦ отложили

Фото: МИД Кубы МИД Кубы

"Подготовка достигла хорошей стадии. Однако, как заявил сам Святой отец <...>, было сочтено целесообразным отменить, поскольку это могло бы вызвать большую путаницу. Я полагаю, что до тех пор, пока текущая ситуация не получит положительного развития, [организация встречи] будет приостановлена", - заявил он в опубликованном в субботу интервью газете La Stampa.

Видео дня

Паролин отметил, что Ватикан "по-прежнему готов содействовать любым переговорам между сторонами, которые могли бы положить конец" конфликту и "защитить жизнь гражданских лиц, находящихся в зонах боевых действий, в том числе и через гуманитарные коридоры". Он напомнил, что Франциск хочет "совершить апостольскую поездку на Украину, но ее реализация обусловлена возможностью способствовать реальному улучшению положения в стране". Как он сам объяснял, поездка не имела бы смысла, если бы на следующий день" конфликт возобновился, добавил кардинал.

22 апреля понтифик выразил сожаление, что намечавшуюся на июнь в Иерусалиме встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом пришлось отложить. Он отметил, что ватиканская дипломатия понимала, что "встреча в это время может привести к большой путанице". Вместе с этим свои отношения с предстоятелем РПЦ он охарактеризовал как "очень хорошие".