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14 минут назад

В Польше 500 вагонов могут взорваться из-за санкций

Елена Прошина

Около 500 вагонов со сжиженным газом подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введенных в отношении Novatek Green Energy - дочки «Новатэк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

В Польше 500 вагонов могут взорваться из-за санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Существенная и очень реальная опасность связана с лишением компании контроля и невозможностью дальнейшей транспортировки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что если вагоны с 40 млн литров пропана-бутана будут долго стоять на путях при повышенной температуре воздуха, а в цистернах повысится давление, то может произойти ЧП. В компании пояснили, что такие условия приведут к «выбросу газа в атмосферу, а также его возгоранию». Последует «мощный и сложный для тушения пожар».

В Novatek Green Energy считают, что железнодорожные цистерны необходимо немедленно переправить в перегрузочные терминалы. Безопасностью вагонов должны заняться польские власти, поскольку сама компания из-за введенных санкций «не может предпринимать никаких действий в этом отношении».

На этой неделе Польша ввела собственные санкции в отношении 50 российских физических и юридических лиц. Среди них «Газпром» и «Новатэк». В результате без сжиженного газа остались десятки районов Польши, которые обеспечивала топливом компания Novatek Green Energy.

В мире,Новатэк,Газпром,
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